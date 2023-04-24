تحذير عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في السودان

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الأحد، من أن انفجار الوضع الداخلي في السودان سيرسل موجات من الصدمة إلى محيطه.

وأضاف بوريل أن عملية إجلاء الأوروبيين في السودان نجحت، متوجها بالشكر إلى فرنسا على مساهمتها.

وأشار كبير السياسة الخارجية في أوروبا إلى أنه تحدث مع طرفي الصراع السوداني وطالب بإسكات البنادق؛ مؤكدا أن سفير الاتحاد الأوروبي باق في السودان لكن ليس في الخرطوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، إنه تحدث إلى قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان.

كما تابع "أكدت للبرهان وحميدتي على ضرورة حماية المدنيين وضمان الإجلاء الآمن للأوروبيين".

يأتي ذلك، فيما تواصل الكثير من الدول إجلاء رعاياها أو موظفي سفاراتها برا وجوا وبحرا هربا من المعارك الدائرة في السودان.

