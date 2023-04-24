مدرسة ثانوي لـ الطلاب: دخول الامتحانات بالبطاقة

نشرت إحدى مدارس التعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا لطلاب المرحلة الثانوية التجارية بجميع صفوفها ، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 .

حيث قالت مدرسة القوصية الثانوية التجارية المشتركة بأسيوط: على جميع طلاب المدرسة سواء كانوا طلاب مدرسة أو منازل أو خدمات ، إحضار البطاقة الشخصية أيام الامتحانات .

منشور المدرسة

وأكدت مدرسة القوصية الثانوية التجارية المشتركة بأسيوط: أنه لن يتم السماح بدخول أى طالب أو طالبة إلى المدرسة وقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بدون إثبات شخصية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 "التحريرية" للصف الاول الثانوي بالمدارس التجارية نظام السنوات الثلاث للمناخج المبنية على الجدارات بالفترتين الصباحية والمسائية ، مؤكدة أنها تنطلق من الاثنين 8 مايو 2023 وتستمر حتى الاربعاء 17 مايو 2023.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الاول الثانوي بالمدارس الثانوية التجارية نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات من السبت 29 ابريل حتى الاربعاء 17 مايو 2023.