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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرار السيسي برفع مخصصات الحماية الاجتماعية انحياز للفئات الأكثر احتياجا

حسين خضير ، وكيل
حسين خضير ، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، أن قرار الرئيس السيسي مضاعفة ميزانية برامج الحماية الاجتماعية بنسبة تصل لـ48% قرار مناسب للغاية ويؤكد الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بالبسطاء ومحدودي الدخل والفئات الاكثر احتياجا.

 

ونوه د. حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجيه الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪، انتصار حقيقي للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته على مستوى القطاعات ذات الصلة، بما يسهم في تمكين البسطاء والأقل دخلا من الصمود وعبور الأزمة العالمية الراهنة.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، أن السياسة التي تتبعها القيادة السياسية فيما يتعلق برفع مخصطات الحماية الاجتماعية ناجحة تماما وصلت للملايين من الأسر المصرية، وساعدت في عبور كافة مراحل الاصلاح المالي والاقتصادي. لافتا: إلى أن حزمة القرارات تعكس متابعة الرئيس السيسي، لشواغل الرأي العام واهتمامه بالتجاوب معها، من خلال التأكيد على استمرار تصاعد حزم الحماية الاجتماعية، ومد مظلتها مهما كانت التحديات التي تجابه الدولة المصرية.

واضاف ،أن تحمل الخزانة العامة للدولة،  نحو ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين والتخفيف عليهم.

واختتم د. خضير، بأن برامج الدعم والحماية الاجتماعية المصرية المقدمة من جانب الدولة، أثبتت نجاحها التام وقرارات الرئيس انحياز حقيقي للفئات الأكثر احتياجا، وتساعد ملايين الأسر على عبور المرحلة الحالية. 

حسين خضير مجلس الشيوخ محدودي الدخل ميزانية

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