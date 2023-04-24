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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا الجهود الدولية لوقف تطورات الأوضاع بالسودان

صدى البلد

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي، اليوم /الإثنين/، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ ‏عبد الله بن زايد آل نهيان، الجهود الدولية المبذولة لوقف تطورات الأوضاع في السودان، والسبل الملائمة لوقف التصعيد؛ بما من شأنه حماية المدنيين ووقف العنف هناك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية الإماراتي هنأ الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاتصال، بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، مثمناً دور المملكة العربية السعودية في إجلاء رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عمليات الإجلاء الجارية حالياً.

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