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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. صاعقة رعدية تقتل شخصا وتصيب آخر

صاعقة رعدية
صاعقة رعدية

أفادت قناة العهد العراقية بوفاة شخص وإصابة آخر في ناحية واسط القديمة بمحافظة واسط العراقية نتيجة صاعقة رعدية تعرضت لها المنطقة.

كان قد ودع عيد الفطر المبارك، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد، باجواء ممطرة في مناطق مختلفة.

وتشير توقعات طقس اليوم الاثنين، إلى "هطول متوقع للأمطار يمتاز بالغزارة احياناً مصحوباً بالبرق والرعد يشمل مدن اقليم كردستان كافة وصلاح الدين ونينوى ينتهي ليلا"، بحسب المتنبئ الجوي صادق عطية.

وذكر عطية، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "كذلك ستتعرض العاصمة بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط لهطول خفيف متفرق للامطار الرعدية تنتهي ليلا عدا مناطق متفرقة من مدينة البصرة وجنوب بادية السماوة تستمر فيها فرص الامطار حتى فجر غد".

وتوقع أن "تنجلي السحب خلال ساعات مساء اليوم الاثنين من سماء الانبار ثم تتبعها خلال ساعات الليل مدن نينوى والعاصمة بغداد وصلاح الدين والفرات الاوسط ثم مدن شمال البلاد وكردستان خلال فجر غد الثلاثاء".

وتابع: "ويستمر تواجد السحب في مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة وكذلك واسط خلال فجر وصباح الثلاثاء لتزول تماما خلال ساعات نهار غد".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في العراق  للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

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