بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا قالت فيه " مازالت حملات التضليل الإعلامي مستمرة من قبل المليشيا المتمردة، توضح القوات المسلحة أن ما ورد ببيانهم بشأن المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح ولا يمكن أن تتواصل دول العالم مع قوة متمردة على الدولة مهما حاولت تقمص شخصية الدولة بالكذب والتضليل.

وذكرت أيضا : بل تعرضت البعثة الفرنسية التي ادعوا مساعدتها للاعتداء وإطلاق النار على أحد الفرنسيين ومحاولة اقتحام مقر البعثة في بري يوم أمس.

وأضافت : كما تؤكد القوات المسلحة على أنها لا يمكن أن تستهدف مواطنيها الذين ارتبطت بهم طوال تاريخ السودان بتدمير منازلهم وضربهم بالقوات الجوية وشعبنا يعلم ذلك، وهي التي ظلت تتجنب الدخول في معارك كبيرة وسط الأحياء السكنية مقابل طول أمد المواجهات من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في الوقت الذي اتخذت المليشيا المتمردة من هذه الأحياء والمناطق المكتظة بالسكان ملاذا لنشر قواتهم وعرباتهم متخذين منهم دروعا بشرية.

وتابعت : الحقائق واضحة للعيان ومحاولات تزييفها التي استمرت بشكل مدهش من قبل قادة المليشيا المتمردة حتى أصبحت من سماتها منذ عام ٢٠١٩م ملها الناس وأصبحت غير قابلة للتصديق.

وأتمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانها قائلة : نطمئن شعبنا الصابر بأن قواته المسلحة التي ظلت تناصره في جميع المواقف التي مرت بالبلاد ستستمر في بذل الأرواح لحماية خياراته في إقامة دولة مدنية راشدة على أساس صحيح وسليم ولن تسلم البلاد لقمة سائغة لأشخاص وضعوا هدف الاستحواذ على هذه البلاد لتحويلها إلى ملكية خاصة، ولو بذلت في سبيل ذلك أنهارا من دماء أبنائها من رجال الجيش.

