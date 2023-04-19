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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن الأوضاع في البلاد

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن الموقف العام في السودان مستقر وبدأت القوات المسلحة المرحلة الثانية فجر اليوم عملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

 

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، فى موجز التقرير اليومى، إن الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار.

 

وأضاف التقرير، أنه تم بداية المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولا إلى وسط الخرطوم بالتزامن مع بقية المناطق تدريجيا.

 

وتابع التقرير: "متابعتنا لمعلومات دقيقة بفصول عملية التآمر ومؤشرات قوية بتورط أطراف اقليمية ومحلية نفصح عنها في الوقت المناسب، وهروب للمتمردين من مطار مروي ومحاولة القيام بأعمال سلب ونهب بالمدينة مما استدعى التعامل الحاسم بالقوات الجوية وتكبدهم لخسائر فادحة".

 

وأوضح أن أعمال التضييق على المواطنين مستمرة حيث تم حرق سوق الخرطوم بحري وترويع للمواطنين بمناطق متفرقة داخل وخارج العاصمة وعمل ارتكازات في عدة مناطق للنهب.

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كما أضاف التقرير أنه تم عرض مقترح هدنة من أطراف دولية لمدة 24 ساعة للنواحي الإنسانية وافقت عليها القوات المسلحة، إلا أن مليشيا التمرد لم تلتزم بها ولم تتوقف مناوشاتهم لمحيط القيادة والمطار والاعمال التي سبق ذكرها.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة السودانية في الفرقة الخامسة، تصدت لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة .

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في التقرير: "نحافظ على مستوى دقيق للقيادة والسيطرة على قواتنا وتوجيهاتها للمناطق والفرق بالاستمرار في استقبال كل من يبلغ بنفسه من عناصر التمرد تطبيقا لقرارات السيد القائد العام بالعفو العام وقبول الانضمام لصفوف القوات المسلحة".

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