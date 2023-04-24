لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.. وكيل وزارة الصحة بمطروح يتفقد مستشفى سيوة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ترافقه النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، بمستشفى سيوة.



وجرى خلال الزيارة تقييم مستوى وجودة الخدمة، والتأكد من تنفيذ خطة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، والتأكد من مضاعفة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفي، وتوافر المخزون الاستراتيجي منها، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح لإدارة التمريض بالمديرية بدعم عددى لهيئة التمريض بالمستشفى، نظرا لزيادة معدل التردد علي الإستقبال، ولتفعيل العمل بكامل طاقة الحضانات بالمستشفى.

كما قام الدكتور مبروك سالم بالتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة ووجه سيادته لإدارة التدريب بالمديرية بعمل دورة تدريبية لأطباء وتمريض الحضانات خلال اسبوع من الآن بمستشفى الأطفال التخصصي وعلى رأس العمل لتبادل الخبرات، وقام بمناظرة جداول نوبتجيات الفرق الطبية المكلفة بالعمل بالأقسام خلال عطلة العيد، كما تأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة بالإستقبال، وقام بمراجعة نسب الاستهلاك الخاصة بالأدوية.

كما تفقد قسم الكلي الصناعي، والاطمئنان علي إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى، وحرص على الاستماع إليهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى. والتواصل فورا حال وجود اى معوقات.

وعقد "سالم" حلقة نقاشية فى حضور النائبة فتحية السنوسي والدكتور إسماعيل هريرة مدير مستشفى سيوة المركزى والدكتور ابو بكر نائب مدير المستشفى حول الوضع الحالي للمستشفى والرؤية المستقبلية والاحتياجات الاساسية فى الفترة المقبلة حيث وجه وكيل الوزارة للإدارة الهندسية بالمديرية بإستعجال الانتهاء من الأعمال الجارية بالأقسام الداخلية بالمستشفى وعمل الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة وسرعة التدخل لإصلاح الأعطال.

كما وجه إدارة الطب العلاجى بالمديرية بدعم المستشفي بعدد من الأطباء بمختلف التخصصات او عمل قوافل دعم طبى بصفة دورية لبعض التخصصات اسبوعيا لحاجة العمل بالتنسيق مع مسؤلى تعاقدات الأطباء للهدف ذاته.

وأشار "سالم" الى اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة فى مختلف جوانب الحياة ومن أهمها الجانب الصحى مؤكدا على دعمه المستمر لمستشفى سيوة المركزى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة أقسام العناية المركزة والمعامل والنساء والولادة والاشعة والاستقبال والطوارئ واطمئن على مخزون الأكسجين الطبى وكذلك اطلع سيادته على مخططات الغرف السكنية بالفندق السكنى التابع للمستشفى تمهيدا للبدء فى فرش السكن عند وصول التجهيزات من الورش المركزية فى الفترة المقبلة.