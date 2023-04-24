ابن المحظوظة.. مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان مصطفى كامل، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم ابن المحظوظة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية ابن المحظوظة لـ مصطفى كامل، من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة.

مصطفى كامل يصعد علي الشريعي

من جهة أخرى، تأكد موقع صدى البلد الاخباري، من صحة قرار الفنان مصطفى كامل -النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية- بتصعيد الفنان علي الشريعي، لمجلس النقابة، بدلا من أحمد رمضان -سكرتير عام الموسيقيين السابق- بعد منع الأخير من مزاولة المهنة.

أزمة أحمد رمضان

أثيرت حالة من الجدل خلال الأشهر الماضية داخل نقابة الموسيقيين، بسبب أزمة أحمد رمضان -سكرتير نقابة المهن الموسيقية- بسبب طعن الأخير على فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب العام.

رد الشئون القانونية للموسيقيين

بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول بطلان فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، أصدر المستشارون القانونيون للنقابة - علاء الدين عامر ورامي عادل وأحمد مكين - بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا.

وقال المستشارون القانونيون لنقابة المهن الموسيقية، في بيانهم: «استيقظت الجمعية العمومية علي مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر علي السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفي كامل ».

وتابع البيان: «وتوضيحاً لسبب هذا الحب والدعم الغير مسبوق .. هو ما تم نشره فجراً علي احدي صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وإفتئاتاً علي الحقيقه بغرض اثارة البلبله والفتنه والتقول كذباً وبهتاناً علي حصن من حصون العداله . من خلال نشر رأي هيئة المفوضين علي أنه حكماً قضائياً . قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر . وحقيقة الأمر أنه رأياً إستشارياً لهيئة المفوضين وحتي الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع . وليس ملزماً لهيئة المحكمه ومازاد من رداءة النيه هو إستباق صدور احكاماً قضائيه لم يتم صدورها . ولم يتم النظر في القضيه أمام القضاء الموضوعي من الأساس».

واستطرد البيان: «وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والساده الإعلاميين . أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحه والصريحه والملزمة بإختصاراً شديداً . أن القانون قد حدد علي سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينه للطعن علي نتيجة الانتخابات».

وأضاف البيان: «للعلم لا تنطبق علي هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من اقوال وافعال كاذبه السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئوليه كان قد قطع علي نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابه العامه وتضامن معه كل أعضاء الجمعيه العموميه وكل شرفاء مجلس الإداره بقرارات مجلس قويه وشريفه وصارمه وبالاجماع ضمنت للموسيقيين إسترداد حقوقهم المسلوبه وأنعشت خزينة النقابه العامه بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة».

مصطفى كامل وحقيقة بطلان فوزه برئاسة الموسيقيين

أصدرت نقابة المهن الموسيقية - برئاسة الفنان مصطفى كامل - بيانا صحفيا، لتوضيح ما أثير قبل ساعات قليلة حول بطلان انتخابات النقابة مؤخرا، والتي أجريت في شهر أكتوبر عام 2022، وأسفرت عن فوز مصطفى كامل بمقعد النقيب العام.

وقالت نقابة الموسيقيين في بيانها: «بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة .. تود النقابة ان توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة .. هذا تقرير بالراي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام .. وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة .. ويتم ايداعه في ملف الدعوي ويقدم الي رئيس المحكمة في خلال ٣ ايام علي ان يعين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوي بعد ذلك ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بابلاغ اطراف الدعوي ( النقابة - محام الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات».

وأضافت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: «حتي الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتي يتم تنفيذه من جانب النقابة او الطعن عليه .. والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل احكام القضاء المصري».

منع أحمد رمضان من مزاولة المهنة

وفي يوم الأحد 12 فبراير الماضي، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيان صحفي، أعلنت فيه قرار تأديبي لـ أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- لما بدر منه.

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: «قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق / أحمد رمضان بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابه المهن الموسيقيه صدر قرار مجلس التاديب رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنه 1978 وضوابطه القانونيه قرارا حسم جدلاً كان مثار لدى بعض اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه المهن الموسيقية».

وأضاف البيان: «بعد إبداء كافه الدفوع والدفاع من المحال للتأديب / أحمد رمضان احمد شعبان .. فقد اصدر مجلس التأديب قراراً حسم فيه إدانه المحال إلى التاديب بمعاقبته بمنعه من مزاوله المهنه لمده عام وما يترتب على ذلك من أثار طبقا لنص المادتين ٦١ و ٦٢ من القانون المشار اليه والتي توجب على عضو النقابه ان يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والامانه والنزاهه على النحو الوارد في اسباب وحيثيات قرار مجلس التاديب ومعاقبته بمنعه من مزاوله المهنه لمده عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفه المحال إلى المعاقب تأديبيا».

وتابع البيان: «من ثم فالأثار المترتبه على ذلك طبقا للقانون انه لا يجوز للمعاقب تاديبيا مزاوله المهنه طوال مده المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقرره للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أى أعمال نقابيه ، واذا زاول اي عمل خلال فتره العقوبه يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة».

واستكمل: «قد تجلى القرار في اوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافه الاتهامات التي وجهت الى المعاقب تاديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما اسند اليه من مخالفات تستوجب العقوبه التاديبيه .. وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض».

انتخابات نقابة الموسيقيين

يأتي ذلك بعدما أعلن سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية السابق -أحمد رمضان- عن قبول هيئة المفوضين بمجلس الدولة لطعنه المقدم ضد الفنان مصطفى كامل، والذي يطعن به في نتيجة الانتخابات التي تم إعلانها يوم 11 أكتوبر عام 2022.

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).