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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 4 قذائف.. أوكرانيا تقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك

صدى البلد

قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كيروفسكي في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث أطلقت 4 قذائف 155 ملم.

ووفقًا لما ذكره ممثلو جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم الحربية التابع لأوكرانيا، عبر قناتهم على تيليغرام: "تم تسجيل قصف من قبل قوات الدفاع الأوكرانية في الاتجاه التالي: 22:45 - منطقة كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروفسكي): تم إطلاق 4 قذائف بقطر 155 ملم".

وتستخدم قذائف 155 ملم من قبل دول حلف شمال الأطلسي. وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع "هاوتزر" M777 ذات المدى البعيد بقطر 155 ملم، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع لقصف مدن جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبية.

كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمنصات المدفعية الذاتية الحركة الألمانية PzH 2000 والمدفعية الذاتية الحركة البولندية "كراب" والمدفعية الذاتية الحركة الفرنسية "قيصر"، والتي تستخدم جميعًا قذائف بنفس القطر.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

الولايات المتحدة أوكرانيا القوات الروسية روسيا حلف شمال الأطلسي جرائم الحرب دونباس

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