الجيش السوداني: وافقنا على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية أمريكية

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن نبيل عبد الله، عن قبول الجيش السوداني للهدنة المعلنة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 3 أيام.

وقال الناطق الرسمي للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيان أصدره مكتبه، إنه بناء على وساطة سعودية أمريكية لوقف القتال الدائر بالبلاد، وتخفيفا على مواطنينا ولدواعٍ إنسانية، وافقت القوات المسلحة، اليوم، على هدنة لمدة 72 ساعة، تسري اعتبارا من منتصف هذه الليلة، بشرط التزام المتمردين، بوقف كل الأعمال العدائية، والالتزام بمتطلبات استمراريتها.

وأعرب الناطق باسم الجيش السوداني، عن تمنيه أن يسهم ذلك في تهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لمواطنينا والمقيمين بالبلاد.