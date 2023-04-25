المقادير والطريقة.. خطوات عمل كيك الرفايلو

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل كيكة الرفايلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
المقادير لعمل كيكةالرفايلو
3 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة)
1 كوب سكر
1 فنجان صغير ماء دافئ
1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة
1 كوب الزيت
2 ملاعق ك كاكاو
1 فانيلا
1 كيس بيكنج بودر
2 كوب طحين
حبات الرفايلو
كوب شكولاتة مبشورة
كوب كريمة سائلة
طريقة عمل كيكة الرفايلو
1- نخفق البيض والسكر جيدًا ، نتوقف ، ونرتاح ونخفقهم بمضرب يدوي.
2- ثم نضيف الماء الدافئ ونستمر في الخفق ، ثم نضيف باقي المكونات ونخلط
3- نصب الخليط في القالب المدهون بالزيت او الزبدة بعد وضع حبات الرفايلو عشوائياونخبزه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة .
4- عندما تنضج ، ننتظر حتى تنخفض درجة الحرارة الأولى ثم نقلب الكيك .
5- ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي مع الكريمة وصبها فوق الكيكة.
بالعافية