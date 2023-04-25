المقادير والطريقة.. خطوات عمل كيك الرفايلو

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل كيكة الرفايلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المقادير لعمل كيكةالرفايلو

3 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة)

1 كوب سكر

1 فنجان صغير ماء دافئ

1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب الزيت

2 ملاعق ك كاكاو

1 فانيلا

1 كيس بيكنج بودر

2 كوب طحين

حبات الرفايلو

كوب شكولاتة مبشورة

كوب كريمة سائلة

طريقة عمل كيكة الرفايلو

1- نخفق البيض والسكر جيدًا ، نتوقف ، ونرتاح ونخفقهم بمضرب يدوي.

2- ثم نضيف الماء الدافئ ونستمر في الخفق ، ثم نضيف باقي المكونات ونخلط

3- نصب الخليط في القالب المدهون بالزيت او الزبدة بعد وضع حبات الرفايلو عشوائياونخبزه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة .

4- عندما تنضج ، ننتظر حتى تنخفض درجة الحرارة الأولى ثم نقلب الكيك .

5- ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي مع الكريمة وصبها فوق الكيكة.

بالعافية