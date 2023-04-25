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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المقادير والطريقة.. خطوات عمل كيك الرفايلو

كيك الرفييلو
كيك الرفييلو

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل كيكة الرفايلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

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المقادير لعمل كيكةالرفايلو

 

3 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة)
1 كوب سكر
1 فنجان صغير ماء دافئ
1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة
1 كوب الزيت
2 ملاعق ك كاكاو
1 فانيلا
1 كيس بيكنج بودر
2 كوب طحين
حبات الرفايلو 
كوب شكولاتة مبشورة
كوب كريمة سائلة

طريقة عمل كيكة الرفايلو 

1- نخفق البيض والسكر جيدًا ، نتوقف ، ونرتاح ونخفقهم بمضرب يدوي.

2- ثم نضيف الماء الدافئ ونستمر في الخفق ، ثم نضيف باقي المكونات ونخلط 

3- نصب الخليط في القالب المدهون بالزيت او الزبدة بعد وضع حبات الرفايلو عشوائياونخبزه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة .

4- عندما تنضج ، ننتظر حتى تنخفض درجة الحرارة الأولى ثم نقلب الكيك .

5- ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي مع الكريمة وصبها فوق الكيكة.
بالعافية

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