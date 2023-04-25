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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ستظل محفورة في التاريخ.. محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ٤١ لتحرير سيناء..

وجاء نص التهنئة كالتالي: 

“يسعدني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد تحرير سيناء، متوجهاً للمولى -عز وجل- بخالص الدعوات بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، دامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم”.

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كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية والجيوش وقادة القوات المسلحة.

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وأشار محافظ الغربية أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الغربية بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الغربية محافظ الغربية تهنئة محافظة الغربية القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور طارق رحمي

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