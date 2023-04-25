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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحية لأرواح الشهداء.. مصطفى بكري يحتفل بذكرى تحرير سيناء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

احتفل الإعلامي مصطفى بكري، بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفى بكري: “في عيد تحرير سيناء كل عام ومصر  بخير، كل عام وقواتنا المسلحة صانعة الانتصار بألف خير، كل عام وأبطال سيناء الذين كانوا طرفا أساسيًا في ملحمة الانتصار العظيم بألف خير، كل عام وقادة الانتصار في جميع المراحل بألف خير، من حسن القدر أن احتفالنا هذا العام هو أيضا يرافقه احتفالنا بتطهير سيناء من الإرهاب الذي سيطر على مدى سنوات، وكاد يعلن سيناء ولاية داعشية.. التحية لأرواح الشهداء وللمصابين وللرموز السيناوية التي ضحت من أجل عودة سيناء إلى حضن الوطن مجددا”.

ويحتفل المصريون، يوم 25 أبريل من كل عام، بذكرى تحرير سيناء أرض الفيروز الخالدة، الأرض التي ارتبطت بالعديد من القصص التاريخية، خلدها التاريخ وذكرت في القرآن الكريم.

ونرصد في هذا التقرير، بمناسبة يوم عيد تحرير سيناء أبرز المزايا التي كفلها القانون لأسر الشهداء في قانون صندوق تكريم شهداء

دعم أسر الشهداء في القانون

يعد قانون صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية رقم 16 لسنة 2018، من القوانين التي دعمت أسر الشهداء ومصابي الحروب وكفل لهم 

ونصت المادة المادة 5 من القانون على أنه يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:

1. توفير فرص الدراسة في جميع مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بجميع أنواعها مجانا.

5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

الإعلامي مصطفى بكري مصطفى بكري سيناء ذكرى عيد تحرير سيناء تحرير سيناء

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