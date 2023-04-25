وفاة الشاعر كاظم السعدي بعد 5 عقود من الشعر والعمل الصحفي

أفادت@@وسائل الإعلام عراقية بوفاة الشاعر العراقي كاظم السعدي ، الثلاثاء ، في مدينة أربيل بعد صراع طويل المرض. @ @ @وكتب الكاتب والصحفي إدريس الآشوري تغريدة عبر "تويتر" ، نعى فيها الشاعر الراحل. @ @بدأ والسعدي هو شاعر غنائي عراقي ، بدأ في سبعينات القرن العشرين ، كتب أغاني ذات شهرة لبعض فناني الغناء العراقي ثم العربي ، عمل في مجال الشعر الغنائي الصحافة.

غادر العراق سنة 1995م إلى الإمارات العربية المتحدة، وظل هناك أكثر من 20 سنةـ تعامل فيها مع فنانين عراقيين وعرب، عاد بعدئذٍ إلى العراق سنة 2019م.



كاظم السعدي من أهل بغداد، في محلة الدوريّين في صوب الكرخ، وُلد في البصرة، وجذوره من ميسان، وحاصل على الدبلوم العالي من كلية الفنون الجميلة اختصاص المسرح.