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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مروع.. شاهد حادث تصادم في العراق يودي بحياة 4 أشخاص

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 لقي 4 أشخاص مصرعهم، الإثنين، بحادث سير عنيف على طريق ذراع دجلة باتجاه قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العراقية. 


وذكرت مديرية مرور الأنبار في بيان لها إن "4 أشخاص لقوا حتفهم، جراء حادث سير على طريق ذراع دجلة باتجاه قضاء الكرمة، وقع بين لوري قلاب نوع مرسيدس، وعجلة صالون نوع شوفرليت امبالا".

 

الحادث 



وأوضحت، أن السير عكس الاتجاه من قبل صاحب اللوري وقطع الطريق عند الاستدارة العجلة الصالون هو سبب الحادث، علماً أن السير عكس الاتجاه من المخالفات المرورية الخطرة على مستخدمي الطريق ويعرض مستخدمي الطريق للحوادث المميتة".

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