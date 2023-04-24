مروع.. شاهد حادث تصادم في العراق يودي بحياة 4 أشخاص

لقي 4 أشخاص مصرعهم، الإثنين، بحادث سير عنيف على طريق ذراع دجلة باتجاه قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار العراقية.



وذكرت مديرية مرور الأنبار في بيان لها إن "4 أشخاص لقوا حتفهم، جراء حادث سير على طريق ذراع دجلة باتجاه قضاء الكرمة، وقع بين لوري قلاب نوع مرسيدس، وعجلة صالون نوع شوفرليت امبالا".

الحادث





وأوضحت، أن السير عكس الاتجاه من قبل صاحب اللوري وقطع الطريق عند الاستدارة العجلة الصالون هو سبب الحادث، علماً أن السير عكس الاتجاه من المخالفات المرورية الخطرة على مستخدمي الطريق ويعرض مستخدمي الطريق للحوادث المميتة".