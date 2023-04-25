معالج Snapdragon 7 Plus.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف Poco F5 الجديد

تستعد شركة "شاومي" الصينية لإطلاق الهاتف الذكي الجديد بوكو Poco F5 وبالفعل بدأ الرئيس الهندي للعلامة التجارية في إثارة الاهتمام بالجهاز الجديد من خلال سلسلة من الصور التشويقية، اليوم ، تم الإعلان رسميًا عن المعالج الموجود داخل هذا الهاتف.

يكشف حساب كوالكوم Qualcomm الهندي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" Twitter أن هاتف العلامة التجارية الفرعية بوكو وطراز Poco F5 القادم سيتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من شرائح سناب دراجون Snapdragon 7 Plus Gen 2 السلسلة السابعة من الجيل الثاني، سيكون أول هاتف ذكي في الهند يعمل بهذه الشريحة الجديدة.

Poco F5

سيكون جهاز بوكو إف 5 القادم نسخة من طراز Redmi Note 12 Turbo الذي أعيد تسميته ليكون ملائما للأسواق العالمية، وبالتالي كل معلوماته أصبحت معروفة، الشيء الوحيد غير المعروف هو سعر الجهاز ومدى توافره بالأسواق المختلفة، ولكن من المتوقع أن تكشف كل التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.

مواصفات Poco F5

عند الحديث عن المواصفات الأساسية ، سيصل Poco F5 بشاشة عرض نوع OLED مقاس 6.67 بوصة 12 بت، معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS ، ومكبرات صوت استريو مزدوجة ، ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سلكي سريع بقوة 67 وات.

يتم تشغيل الهاتف الجديد من بوكو من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث مع واجهة متسخدم MIUI 14 في الهند ، تم التأكيد على أن الهاتف يأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت بشكل قياسي. سيتمكن العملاء من الاختيار بين متغيرات ذاكرة الوصول العشوائي ما بين 8 جيجابايت رام و 12 جيجابايت رام.

سيكون جهاز شاومي بوكو الجديد متاحًا بخيارات ألوان تتنوع بين الأسود والأبيض والأزرق، وحتى الآن من غير المعروف إذا ما كانت ستطلق الشركة إصدارات خاصة منه على غرار ما فعلته مع Redmi Note 12 عندما أصدرته مع نسخة هاري بوتر.