عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج Snapdragon 7 Plus.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف Poco F5 الجديد

Poco F5
Poco F5

تستعد شركة "شاومي" الصينية لإطلاق الهاتف الذكي الجديد بوكو Poco F5 وبالفعل بدأ الرئيس الهندي للعلامة التجارية في إثارة الاهتمام بالجهاز الجديد من خلال سلسلة من الصور التشويقية، اليوم ، تم الإعلان رسميًا عن المعالج الموجود داخل هذا الهاتف.

يكشف حساب كوالكوم Qualcomm الهندي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" Twitter أن هاتف العلامة التجارية الفرعية بوكو وطراز Poco F5 القادم سيتم تشغيله بواسطة معالج وحدة مركزية من شرائح سناب دراجون Snapdragon 7 Plus Gen 2 السلسلة السابعة من الجيل الثاني، سيكون أول هاتف ذكي في الهند يعمل بهذه الشريحة الجديدة.

Poco F5

سيكون جهاز بوكو إف 5 القادم نسخة من طراز Redmi Note 12 Turbo الذي أعيد تسميته ليكون ملائما للأسواق العالمية، وبالتالي كل معلوماته أصبحت معروفة، الشيء الوحيد غير المعروف هو سعر الجهاز ومدى توافره بالأسواق المختلفة، ولكن من المتوقع أن تكشف كل التفاصيل خلال الأيام القليلة القادمة.

مواصفات Poco F5

عند الحديث عن المواصفات الأساسية ، سيصل Poco F5 بشاشة عرض نوع OLED مقاس 6.67 بوصة 12 بت، معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS ، ومكبرات صوت استريو مزدوجة ، ومستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ، مع بطارية كبيرة سعة  5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سلكي سريع بقوة 67 وات.

يتم تشغيل الهاتف الجديد من بوكو من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 الأحدث مع واجهة متسخدم MIUI 14 في الهند ، تم التأكيد على أن الهاتف يأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت بشكل قياسي. سيتمكن العملاء من الاختيار بين متغيرات ذاكرة الوصول العشوائي ما بين 8 جيجابايت رام و 12 جيجابايت رام.

مفاجأة عيد الفطر.. موبايل شاومي الأفضل مبيعا بسعر 3500 جنيه فقط

أحدث وأرخص ساعات سمارت من شاومي.. الحق اشتريها في العيد

سيكون جهاز شاومي بوكو الجديد متاحًا بخيارات ألوان تتنوع بين الأسود والأبيض والأزرق، وحتى الآن من غير المعروف إذا ما كانت ستطلق الشركة إصدارات خاصة منه على غرار ما فعلته مع Redmi Note 12 عندما أصدرته مع نسخة هاري بوتر.

Snapdragon شاومي Poco Poco F5 بوكو Qualcomm كوالكوم Snapdragon 7 Plus Gen 2 سناب دراجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بدأ التراجع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لهاتف موتورولا Moto G 5G موديل 2023

شحن 33 وات وسعر رخيص.. اعرف مواصفات موبايل Redmi 12 قبل طرحه

بمعالج Snapdragon 695.. فيفو تكشف رسميا عن هاتف Y78 plus الجديد

كاميرا سيلفي 10 ميجابيكسل.. شوف ورقة مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

مواصفات وألوان Pixel fold الهاتف القابل للطي القادم من Google

قبل أي حد .. اعرف المواصفات الكاملة لتابلت سامسونج Galaxy Tab S9+

موتورولا تقدم صورا تشويقية جديدة لـ Razr القابل للطي

أسعار العيد.. خصم 22% على موبايل نوكيا G21

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن حدوث كارثة اقتصادية ومالية

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

السويد تطرد 5 من موظفي السفارة الروسية لتورطهم في أعمال تجسس

السداد بالدولار.. تفاصيل طرح أراضي جديدة بأنشطة مختلفة

أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة حفل هاني شاكر في البحرين

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن المواعيد الجديدة للدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد جمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

بواسطة الخلايا الجذعية.. آنشاء علماء أول قلب نابض خارج جسم الإنسان

فيديو

مفاجأة بشأن توقيع إمام عاشور للأهلي بعد مكالمة أمير توفيق.. نجم الزمالك يعلن الجديد "فيديوجراف"

خناقة شيكابالا وحسام عبد المجيد نجمي الزمالك .. هل تمر مرور الكرام؟|فيديوجراف

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع 18 مشجعا أهلاويا بسبب الشغب ومقاومة السلطات

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ