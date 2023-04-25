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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق حوار دوري بين وزارتى المالية المصرية واليونان

وزارة المالية
وزارة المالية

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مذكرة تفاهم مع وزير مالية اليونان، لإطلاق حوار دورى بين وزارتى المالية بالبلدين بحيث يتم تبادل الرؤى حول قضايا وموضوعات السياسات المالية، وآليات تطوير التعاون الفنى؛ اتساقًا مع عمق العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والتطلع المشترك لتعزيزها.

وتبادل الجانبان، خلال لقائهما بالعاصمة اليونانية أثينا، الرؤى حول الوضع الاقتصادى بالبلدين، وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع ما تفرضه الحرب فى أوروبا من تحديات خاصة الموجة التضخمية غير المسبوقة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب اليوناني فى شتى المجالات، موضحًا أن هناك مشروعات واعدة للربط الكهربائي بين البلدين، ويمكن أن تصبح اليونان بوابة لتصدير الطاقة الخضراء من مصر لأوروبا، خاصة فى ظل التوجه المصرى للتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر. 

وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع لإطلاق تحالف الديون المستدامة في مصر رسميًا، خلال شهر سبتمبر المقبل؛ مما يدعم النمو الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق استثمارات إضافية خضراء، وقد أكدت ٢٠ دولة رغبتها في الانضمام للتحالف، ونتطلع للمزيد من أجل دفعة قوية للعمل المناخي والتنموي، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة، لافتًا إلى أن تحالف الديون المستدامة يسهم فى خلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية».

وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز دور «تحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي» فى بناء نظام اقتصادى عالمى أكثر مرونة وقدرة على التعافي الأخضر، لتجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التى ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة. 

وأبدى الجانب اليونانى ترحيبه بمبادرة إنشاء «تحالف الديون المستدامة» التى تم إطلاقها فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتطلعه لتعزيز دور «تحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي» فى تسريع وتيرة التعافي الأخضر، مؤكدًا دعمه ومساندته لجهود التنمية فى مصر، والتطلع لتفعيل اتفاقية إيفاد عمالة موسمية من مصر لليونان فى الفترة المقبلة.

 

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