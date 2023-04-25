عمرو صلاح: هذا موعد تقديم مدرب منتخب اليد.. وأهدافنا ميدالية أولمبية بباريس

كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عن موعد تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع إبراهيم المزين عبر إذاعة أون سبورت إف إم: سيتم تقديم باستور وجهازه المعاون الجمعة المقبلة، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في المركز الأولمبي بالمعادي.

وتحدث عمرو صلاح عن تفاصيل اليوم الأول للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة اليد، مع لاعبي المنتخب، حيث أكد أن باستور قام بعمل قياسات بدنية للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، من أجل الوقوف على الحالة البدنية للاعبين ومدى قوة تحملهم.

وتابع صلاح أن باستور حرص على تواجد 40 لاعب في المعسكر الأول للمنتخب، حيث تواجد العديد من لاعبي الشباب مواليد 2000 و2002 و2004، من أجل إعطاء اللاعبين الشباب مزيد من الخبرات، بتواجدهم مع المنتخب الأول، لاكتشاف وجوه جديدة لتمثيل المنتخب المصري لكرة اليد.



وواصل صلاح نحن سعيدون بقرار التعاقد مع خوان كارلوس باستور، بعد ما شاهدناه في التدريبات وطريقة التعامل مع اللاعبين، والسياسة التي وضعها لمعسكرات المنتخب، كما أن المدير الفني الإسباني يحرص على التواجد في فندق إقامة اللاعبين بالمركز الأولمبي بالمعادي، من أجل التواجد معهم أطول فترة ممكنة.

وأكد صلاح أن قرار التعاقد مع باستور سيكون بداية نقلة نوعية لمنتخب كرة اليد بشكل خاص وكرة اليد المصرية بشكل عام، حيث وضعنا أول أهدافنا مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب وتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الوطنى لكرة اليد كلاً من : خوان كارلوس باستور المدير الفنى - هانى الفخرانى المدرب العام - مانويل سييرا مدرب حراس المرمى- محمد شوقى طبيب الفريق - ادواردو سكياردو محلل أداء - محمد إمام محلل أداء - مانويل أورتيجا مدرب الأحمال نور أبو زيد مدير الفريق- محمود سعيد مدير إداري الفريق، ويرأس جهاز المنتخبات الوطنية لكرة اليد أيمن صلاح.