مصرع لص أثناء محاولة سرقة محول كهربائى بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة شخص صعقاً بالكهرباء حال سرقة أسلاك لوحة كهرباء بطنطا بالغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان طنطا بمديرية أمن الغربية بأنه حال قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بسرقة أسلاك محول كهرباء كائن بأحد العقارات بدائرة القسم.. صعقه التيار الكهربائى وأحدث إصابته باليد اليمنى وعُثر بجواره على شنطة تحوى بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبسؤال حارس العقار ، أفاد بأنه حال تواجده بالعقار المُشار إليه تناهى إلى سمعه صوت إستغاثة من داخل غرفة محولات الكهرباء وبإستبيانه الأمر شاهد المتهم مُلقى على الأرض فقام بالإبلاغ وإتهمه بمحاولة سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الغرفة.

وبمواجهة المتهم أيد ما جاء بالفحص وأقر بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.