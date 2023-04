إعلام القاهرة تعقد مؤتمرها الدولي الثامن حول «صناعة المحتوى الرقمي» مايو المقبل

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، مؤتمرها العلمي الدولي الثامن والعشرين تحت عنوان «صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي: الآليات والتحديات» برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية وأمين عام المؤتمر الدكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويناقش المؤتمر الذي يقام يومي ٧ و٨ مايو المقبل بقاعة المؤتمرات بالكلية ٥٨ بحثا ودراسة تقدم بها عدد من الباحثين بالكلية ومن كليات ومعاهد وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية تتناول مختلف محاور المؤتمر من خلال (١١) جلسة بحثية وخمس حلقات نقاشية، ثلاث منها باللغة العربية تحمل العناوين التالية:

١. الاتصال الحكومي والمؤسسي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس: تجارب عالمية ومحلية

٢. المؤثرون بين حرية التعبير وحدود قوة التأثير والمسؤولية الاجتماعية

٣. واقع ومستقبل المنصات الرقمية العربية: رؤية نقدية واستشرافية

وصرحت الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر بأن المؤتمر سيشهد انعقاد حلقتين نقاشيتين باللغة الإنجليزية هما:

Creating Content in The Digital Age :Seeking Value Adding and Trust Building With Public

The Impact Algorithms and Fliter Bubble on Polarization of Social Media Use

وأضافت د. وسام نصر، أمينة عام المؤتمر، أن الموضوعات التي تتناولها بحوث المؤتمر تدور حول عدة محاور هي:

- استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي الرقمي

- صناع المحتوى الرقمي وأساليب ذلك

- تجارب عربية ودولية في صناعة المحتوى

- تكنولوجيا الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى

- الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال صناعة المحتوى الإعلامي

- المنصات الرقمية وتأثيراتها

- الاتجاهات الحديثة في مجال الإعلام الرقمي

- الإعلام الرقمي في ضوء الضوابط الأخلاقية

وأشارت الدكتورة حنان جنيد إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يشارك فيها د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة إضافة لكل من المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ود. محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس شبكة DMC، إلى جانب السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن د. محمد العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ود. جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ود. محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزيرة الإعلام سابقا.

ويلقي د. جاي بيرجير Guy Burger مدير قسم حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام باليونسكو الكلمة الرئيسية للمؤتمر حول الضوابط الأخلاقية والقانونية المنظمة لوسائل الإعلام الرقمية.

وأضافت د. ليلي عبدالمجيد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أنه تم تشكيل عدد من اللجان لتنظيم المؤتمر تعمل منذ شهور للإعداد له وهي اللجنة التنظيمية برئاسة د داليا عبدالله ولجنة التوصيات برئاسة د وليد فتح الله ولجنة التواصل الخارجي برئاسة د فاطمة الزهراء السيد ولجنة الضيافة برئاسة د. سحر مصطفى ولجنة الاستقبال برئاسة د. بسنت مراد ولجنة النشر الإلكتروني برئاسة د. محمد منصور هيبة، ولجنة الشهادات والدروع برئاسة د. حياة بدر فضلا عن اللجنة الإعلامية التي تضم الدكتورة سارة فوزي ود. عثمان فكري وعددا من المعيدين والطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل أيضا تنظيم ورشتي عمل بعنوان إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار يقدمها محمد الهواري رئيس تحرير موقع الفنار بالمملكة المتحدة وخبير المحتوى الرقمي، والثانية بعنوان الإعلام الجديد: كيف يستخدم الصحفيون والإعلاميون الميتافيرس في الإعلام؟، يقدمها خالد عمار، مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي.