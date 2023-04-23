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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية يظهر بسماء مصر.. إعلام القاهرة تعقد ورش تدريبية على هامش المؤتمر العلمي الـ 28

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إعلام القاهرة تعقد ورش تدريبه على هامش المؤتمر العلمى الـ28 .. تفاصيل

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الورش التدريبية للطلاب على هامش المؤتمر العلمى الـ28.

 

مدير إدارة الوافدين بعين شمس: نقدم برامج حديثة ليس لها مثيل

قالت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس أن ابجامعة  بها ٧٨ جنسية مختلفة، منهم ٤الاف وافدا يدرسون فى كلية الطب و١٥٠٠فى طب الاسنان بالاضافة الى حوالى الف وافدا فى التجارة والحقوق بجانب كليات الالسن والاخرى وحددت ملامح خطة الاهتمام بها، على اكثر من محور هي التدويل والاهتمام بالتصنيف العالمي للجامعة لأنه من محاور الجذب لهؤلاء الطلاب والمصريين أيضاً وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، فضلاً عن المحور الذي يتمثل في الخدمات التعليمية وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعة فالتوجه حالياً إلى ميكنة هذه الإجراءات لذلك الجامعة تهتم بهذا الملف من خلال عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات الأخرى لاستقبال هؤلاء الطلاب،بالإضافة ان تم الانتهاء من  إنشاء مقر للإدارة لتقديم الخدمات والتسجيل على الطلاب الوافدين فى انتهاء اجراءاتهم من خلال الإدارة.

 

الاوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى بجامعة عين شمس.. تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة عين شمس، شروط الحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .
وأوضحت إدارة رعاية شباب جامعة عين شمس، أن خدمات صندوق التكافل الاجتماعي منها :

 


يُرى بالعين المجردة.. ألمع كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر الليلة

تشهد سماء مصر الليلة، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

 

 

القومي للبحوث: فوائد هامة لممارسة الرياضة خلال أيام العيد

قالت الدكتورة إيمان فاروق الحجار، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة ، في المركز القومى للبحوث، إنه قد تحدث نوبات من الأسهال خلال أيام العيد نظرا لأضطرابات الجهاز الهضمى نتيجة الأكثار من الغريبة والكحك وحلوى العيد لذا ننصح بالأعتدال بتناول هذه الأنواع لتجنب التخمة والزيادة بالوزن. 

 

بداية مايو .. هندسة حلوان تطلق مسابقة تريبل s

وتستعد جامعة حلوان هذا العام لاقامة  فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية .  

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