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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلام القاهرة تعقد ورش تدريبية على هامش المؤتمر العلمى الـ28.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الورش التدريبية للطلاب على هامش المؤتمر العلمى الـ ٢٨ .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، لأول مرة على هامش فعاليات مؤتمرنا العلمي الدولي نقدم للمهتمين من طلابنا وباحثينا ورشة إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار.

يحاضر الورشه التدريبية ، محمد الهواري  المستشار للتطوير الإعلامي وخبير المحتوى الرقمي
هى ورشة تدريبية أونلاين لمدة ثلاث ساعات يوم ٦ مايو.

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يتضمن محتوى الورشة:
- التعرف على مراحل عملية إنتاج البرامج على المنصات الرقمية
- كيف يمكن تطوير فكرة محتوى برامجي رقمي 
- ما الأدوات التي تحتاجها لإنتاج المحتوى البرامجي الرقمي 
- المنصات التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج المحتوى الرقمي 
- كيف تعد سكريبت متكامل لمنصة رقمية 
- نماذج المحتوى البرامجي الرقمي
تحصل بنهاية الورشة على شهادة معتمدة من وكالة الدراسات العليا وكلية الإعلام جامعة القاهرة

التعليم العالي الجامعات المصرية جامعة القاهرة

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