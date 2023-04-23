إعلام القاهرة تعقد ورش تدريبية على هامش المؤتمر العلمى الـ28.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الورش التدريبية للطلاب على هامش المؤتمر العلمى الـ ٢٨ .
وقالت الدكتورة حنان جنيد ، لأول مرة على هامش فعاليات مؤتمرنا العلمي الدولي نقدم للمهتمين من طلابنا وباحثينا ورشة إنتاج البرامج الرقمية: مدخل إلى صناعة الأفكار.
يحاضر الورشه التدريبية ، محمد الهواري المستشار للتطوير الإعلامي وخبير المحتوى الرقمي
هى ورشة تدريبية أونلاين لمدة ثلاث ساعات يوم ٦ مايو.
يتضمن محتوى الورشة:
- التعرف على مراحل عملية إنتاج البرامج على المنصات الرقمية
- كيف يمكن تطوير فكرة محتوى برامجي رقمي
- ما الأدوات التي تحتاجها لإنتاج المحتوى البرامجي الرقمي
- المنصات التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج المحتوى الرقمي
- كيف تعد سكريبت متكامل لمنصة رقمية
- نماذج المحتوى البرامجي الرقمي
تحصل بنهاية الورشة على شهادة معتمدة من وكالة الدراسات العليا وكلية الإعلام جامعة القاهرة