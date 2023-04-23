بداية مايو .. هندسة حلوان تطلق مسابقة تريبل s

وتستعد جامعة حلوان هذا العام لاقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية .

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق المسابقة.

ويعد هذا العام هو العام السادس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها السادس منافسة بين مختلف جامعات مصر لتبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات فى منافسة حضارية .

و كشفت ادارة كلية الهندسة جامعة حلوان انه من المقرر ان تقام مسابقة تريبل s الهندسية بداية شهر مايو ٢٠٢٣ بمقر كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية بمشاركة كافة كليات الهندسة بالجامعات و المعاهد الحكومية والخاصة .