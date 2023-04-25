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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تستمتع بإجازتها مع خطيبها في المالديف

نادين وخطيبها
نادين وخطيبها

حصلت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على إجازة بعد انشغالها الفترة الماضية في مسلسلها "وأخيرا" الذي عرض في رمضان المنقضي.


ونشرت نادين نسيب نجيم عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور من رحلتها رفقة خطيبها في المالديف، ظهرت فيها وسط الماء حيث يحملها خطيبها وعلقت: "اتبعت قلبي وأخذني إلى المالديف، مكان من الجنة على الأرض"


 


وشاركت نادين نسيب نجيم الفنان قصي خولي في بطولة مسلسل "وأخيرا" يتكون من 15 حلقة، وعرض في رمضان 2023.


مسلسل "وأخيرًا"، تدور أحداثه حول إمرأة قوية تدعى خيال، وتعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى ياقوت.

 

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نادين نسيب نجيم اطلاله جريئه إجازتها النجمة اللبنانية مسلسل واخيرا رمضان 2023

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