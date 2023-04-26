الاتحاد الأوروبي: تداعيات الأزمة في السودان تطال دولا عديدة

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميجيل بوينو، إن الاتحاد قلق للغاية من التطورات في السودان، ومع اندلاع القتال تحرك الاتحاد الأوروبي لمحاولة احتواء الأزمة ووقف القتال والعودة للمفاوضات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الأوروبي يقوم بتحركات دبلوماسية مع مصر والسعودية وجامعة الدول العربية والرئيس الكيني، لاحتواء الأوضاع، ههذ الجهود قد تكون غير كافية لكننا نقدم أفضل ما لدينا.

ولفت إلى أن الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أشار في تصريحاته إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بواجب دبلوماسي بالتنسيق مع الشركاء، لكن قدرتنا محدودة، ولا يمككنا إجبار الشركاء السودانيين على وقف إطلاق النار.

وأوضح أن بوريل تحدث على تداعيات الأزمة في السودان، لأن السودان دولة كبيرة في الاتحاد الإفريقي وفي المنطقة، وما يحدث فيها ستكون له تبعات سيتأثر بها الكثير من الدول.