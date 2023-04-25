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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يصيب صغار السن والحوامل.. تحذير عاجل من انتشار مرض خطير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر بيتر ساندز مدير الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا من ارتفاع حاد للغاية في عدد الإصابات والوفيات بالملاريا في ملاوي وباكستان، نتيجة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وأوضح بيتر أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا، متمثلة في الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل، فيما تعود الوفيات بالمرض في معظمها لتأخر التشخيص والعلاج.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الإصابات بمرض الملاريا في باكستان، ارتفع العام الماضي أربع مرات لتصل إلى 1,6 مليون.

أما في ملاوي، فنتج عن إعصار فريدي في مارس الماضي هطول أمطار عادلت في ستة أيام فقط، ما يسقط خلال ستة أشهر، الأمر الذي تسبب في ارتفاع عدد الإصابات بالملاريا هناك أيضا.

الملاريا مرض الملاريا انتشار الملاريا اخبار العالم الصحة

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