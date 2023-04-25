الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب السابق موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركه في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم 5 مايو المقبل .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن لجنة الاستئناف قررت تأجيل النظر في تظلم الأهلي ضد عقوبة كهربا حتي بعد مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وأضاف شوبير أنه في هذه الحالة سيكون من حق كهربا المشاركه في المباراة بشكل طبيعي وتأجيل تنفيذ عقوبة الإيقاف 12 مباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 5 مايو المقبل علي استاد محمد بن زايد بالامارات في مباراة السوبر المصري.