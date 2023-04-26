العراق يوجه بإرسال طائرتين لنقل رعاياه العالقين في السودان

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، أن السوداني، وجه اليوم، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب "الأحداث الدامية هناك".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي وجّه أيضا الجهات الأمنية المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين وإعادتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة".