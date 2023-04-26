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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رافضة أي تدخل خارجي.. مصر بمجلس الأمن: حريصون على استقرار السودان

مندوب مصر لدى الأمم
مندوب مصر لدى الأمم المتحدة

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن القاهرة حريصة على الاستقرار في السودان وسلامة أراضيه، موضحًا أن البلاد تتواصل مع جميع الأطراف للوصول لحل للأزمة السودانية.

وأضاف عبدالخالق في كلمة له بجلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا بشأن أزمة السودان، أن مصر تؤكد على حتمية الحوار في السودان للوصول إلى حل، لافتًا إلى أن النزاع في السودان سيحمل تداعيات اقتصادية على شعبه.

ودعا إلى ضرورة الوقف الفوري والعام لإطلاق النار في السودان، مشددًا على أن النزاع في السودان شأن داخلي وتحذر مصر من أي تدخل خارجي أي كان طبيعته أو مصدره.

وشدد على ضرورة الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان وعدم تعريضها لخطر الانهيار، والأمل في انتهاء العمليات العسكرية في أقرب وقت.

وتابع "نؤكد على دعم بلادي المستمر والثابت للسودان الشقيق وسعيها لتهدئة الأوضاع واستعادة الأمن والاستقرار"، مؤكدًا الاستعداد للعمل مع كافة الأطراف والشركاء الدوليين لنزع فتيل الأزمة الراهنة. 

مصر الأمم المتحدة مجلس الأمن مندوب مصر الدائم السودان

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