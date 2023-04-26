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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعتزم حضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما

بايدن
بايدن

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو المقبل للمشاركة في قمة مجموعة السبع.

 وحسب ما ذكرته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، فيعتزم بايدن حضور قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

وأضافت أن قادة مجموعة السبع سيناقشون خلال القمة مشاكل العالم، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا ودعم كييف.

وستترأس اليابان منصة مجموعة السبع متعددة الأطراف في عام 2023، حيث تعقد القمة رفيعة المستوى في مدينة هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو، وتضم مجموعة الدول السبع أكبر اقتصادات في العالم، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أمس الثلاثاء، رسميًا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأطلق الرئيس جو بايدن محاولة لإعادة انتخابه داعيًا الأمريكيين لمنحه المزيد من الوقت "لإنهاء المهمة"، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من هزيمة سلفه دونالد ترامب ليصبح الرئيس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلن بايدن، الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما، هذا الخبر في مقطع فيديو ترويجي مدته ثلاث دقائق يبدأ بكلمة واحد: الحرية.

بايدن أوكرانيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي اليابان

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