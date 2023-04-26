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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على ترشح بايدن لولاية ثانية لرئاسة أمريكا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة، مؤكدة أنها "مسألة تخص الأمريكيين".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس علينا أن نفكر في الأمر، فهذه المسألة متروكة للناخبين الأمريكيين ليفكروا فيها، هذا شأنهم الخاص، ويتوجب عليهم تحليل الوضع، ووضع الاحتمالات والتوقعات للمستقبل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، أمس الثلاثاء، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها عام 2024، بشكل رسمي، كما أعلنت أيضا نائبته كامالا هاريس عن ترشحها لمنصب نائب الرئيس.

وأطلق الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء محاولة لإعادة انتخابه داعيا الأمريكيين لمنحه المزيد من الوقت "لإنهاء المهمة"، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات من هزيمة سلفه دونالد ترامب ليصبح الرئيس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلن بايدن، الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاما، هذا الخبر في مقطع فيديو ترويجي مدته ثلاث دقائق يبدأ بكلمة واحد: الحرية.

ويجادل بايدن بأن حقوق الإجهاض والدفاع عن الديمقراطية وحقوق التصويت وشبكة السلامة الاجتماعية ستكون من بين أهم القضايا في الاقتراع في عام 2024.

وتابع: "لقد واجه كل جيل من الأمريكيين لحظة كان عليهم فيها الدفاع عن الديمقراطية، والدفاع عن حرياتنا الشخصية، والدفاع عن حقنا في التصويت وحقوقنا المدنية".

وفي الفيديو، أعلن بايدن ترشحه في انتخابات عام 2024 كمعركة ضد التطرف الجمهوري، قائلاً إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده تماما باستعادة شخصية الأمة.

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