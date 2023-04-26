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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلق على مكالمة الرئيس الصيني مع زيلينسكي

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على المكالمة الهاتفية بين الرئيس الصيني ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت زاخاروفا إن موسكو أحيطت علما باستعداد بكين لبذل جهود لإطلاق عملية تفاوض بشأن القضية الأوكرانية لكن من غير المرجح أن تقدر كييف دعوات السلام، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأضافت زاخاروفا أن نظام كييف يرفض حتى الان جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأوكرانية ورعاتها الغربيين أوضحوا بالفعل كيف يمكنهم وضع مبادرات السلام، كانوا بحاجة فقط إلى اتفاقيات مينسك لشراء الوقت وزيادة القدرات الهجومية، وفي ربيع عام 2022، رفضوا فجأة اتفاقيات السلام التي كانت الأطراف على وشك التوصل إليها بمبادرة من كييف. 

كما أضافت زاخاروفا أن فولوديمير زيلينسكي وقع قانونا لحظر أي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية انه من غير المرجح أن تقدر دمى واشنطن أي دعوات للسلام.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، في وقت سابق من اليوم،  إن بلاده ستقوم بإرسال ممثل خاص عن الحكومة الصينية إلى أوكرانيا لإجراء اتصال مع جميع أطراف النزاع للتوصل إلى حل بشأن التسوية الأزمة السياسية الاوكرانية.

و لفت إلى أن الصين، عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ولن تختار أن تكون متفرجا على الأزمة الأوكرانية.

وأضاف، خلال اتصال له مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الحوار والمفاوضات هما الطريق الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه لا أحد يفوز في حرب نووية.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده لن تستغل الأزمة لتحقيق مكسب، ولن "تصب الزيت على النار" بحسب وصفه، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب السلام من خلال المحادثات.

بدوره، علق الرئيس الأوكراني، عبر تويتر، قائلا: "أعتقد أن هذه المحادثة الهاتفية، وكذلك تعيين سفير أوكراني لدى الصين، سيعطيان دفعة قوية لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين"، مضيفا أن المحادثة كانت طويلة وذات مغزى.

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