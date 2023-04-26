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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل 3 فعاليات مشتركة بين مهرجان القاهرة السينمائية وكان

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة

يستعد رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي ومدير المهرجان أمير رمسيس للسفر للمشاركة في أكثر من فعالية خلال مهرجان كان وكذلك سوق الفيلم Marche du film.

أولى مشاركات "القاهرة السينمائي" بمهرجان كان هذا العام من خلال مبادرة fantastic 7 السنوية والمخصصة لأفلام النوع، حيث يشارك المهرجان بترشيح فيلم "الملجأ" للمخرج المغربي طلال سلهامي، وهو في مرحلة ما بعد الإنتاج ليعرض خلال فعاليات المبادرة.

كما يشارك مهرجان القاهرة بورشة معنية بالصحة النفسية للعاملين في المهرجانات السينمائية وتوفير بيئة صحية لهم بمشاركة Sane cine وfestival hub.

كما يشارك القاهرة السينمائي للمرة الأولى هذا العام بحفل استقبال بمشاركة عدد من كبرى المهرجانات في إطار سوق الفيلم Marche du film بغرض الترويج للمهرجان في حضور عدد من أهم كوادر التوزيع والإنتاج في العالم وذلك يوم 24 مايو، وتعرب إدارة المهرجان عن سعادتها بالشراكات المتعددة التي عقدت مع Festival Hub وMarche du film هذا العام.

وقال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: فخورون بمشاركتنا رسميا للمرة الأولى في حفل سوق الفيلم مع عدد من المهرجانات الكبرى وكذلك The festival hub ونأمل في أن تكون نواة لتواجد رسمي أكبر للمهرجان في الدورات القادمة.

وأضاف المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان: المشاركة في فعالية fantastic 7 هي خطوة مهمة جدا لإثراء سينما النوع بالعالم العربي في ظل الاهتمام الأكبر بسينما المؤلف في المهرجانات .. وكذلك مشاركتنا في ورشة الصحة النفسية للعاملين بالمهرجانات هي جزء من إيماننا بالتغيرات الجديدة والمشاكل التي تنشأ في هذا المجال.

وأعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة بالمشاركة في فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، وبدأ استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم من 15 أبريل 2023 ويستمر حتى 1 أغسطس 2023 عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

ويعدّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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