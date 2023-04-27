بطارية 5000 مللي أمبير.. تكنو تكشف رسميا عن هاتف Spark 10 4G

كشفت شركة "تكنو" tecno رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Tecno Spark 10 4G والذي يتضمن ثلاثة طرز أخرى ، وهم Tecno Spark 10C و Spark 10 5G و Spark 10 Pro. في السطور التالية يرصد "صدى البلد" تفاصيل الجهاز الجديد وسعره.

مواصفات Tecno Spark 10

وفقا لتقرير موقع gsmarena من حيث التصميم ، يتميز Spark 10 بشاشة بها نوتش قطرة الماء في الشاشة الأمامية وحزيرة كاميرا مربعة الشكل ، والتي تضم إعداد كاميرا مزدوجة مع فلاش LED.

يأتي هاتف تكنو سبارك 10 مع شاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1612 بيكسل مع كثافة بيكسلات 267 لكل متر مربع، ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.7%.

Tecno Spark 10

يتم تشغيل هاتف تكنو سبارك من خلال معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح MT6765 Helio G37 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى مع تردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC

يحزم الجهاز بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 18 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم HIOS 12 أما من حيث الأبعاد والحجم، يبلغ طول الجهاز 163.9 ملم مع عرض 75.4 ملم ودرجة سمك 8.4 ملم.

يأتي تكنو سبارك 10 مع إعداد كاميرات ثنائية في الخلفية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل بتقنية PDAF وكاميرا ثانية للعمق بدقة 0.08 ميجابيكسل وفلاش ليد مزدوج، تقنية HDR وتصوير بانورامي، مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابيكسل.