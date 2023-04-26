كيما أسوان يواصل استعداداته لعودة دوري القسم الثاني

يواصل فريق كيما اسوان بقيادة عيد مرازيق المدير الفني للفريق تدربياته استعدادا لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية خلال المعسكر التدريبي بالقاهرة بتركيز شديد استعدادا لمواجهة طامية في الاسبوع 24 والمقرر له يوم 4 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه كيما اسوان فريق وادي دجلة غدا الخميس في مباراة ودية أخيرة قبل ختام المعسكر والاستعداد لمواجهة طامية علي ملعب الإعلاميين.

ويقود كيما أسوان فنيا عيد مرازيق ، بعد أن قرر مسئولو مجلس إدارة كيما أسوان بقيادة كمال ذو الفقار رئيس نادي كيما، إنهاء تعاقد الفريق مع علي عاشور المدير الفنى للفريق.