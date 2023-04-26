شوط أول إيجابي بين ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ووست هام، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم باكيتا بالهدف الأول لوست هام في الدقيقة 12، ثم تعادل ليفربول عن طريق جاكبو في الدقيقة 18.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح- جاكبو - جوتا

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.