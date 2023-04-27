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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة أكثر من 150 حالة تعد بالبناء المخالف وإيقاف البناء بدون ترخيص ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة، خاصة خلال أيام الأعياد والتي قد يستغلها البعض في التعدي على أرض زراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل أحوزة عمرانية، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

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جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، وقد تضمن الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف وإزالة 25 حالة تعدي بمراكز بني سويف وببا وناصر والواسطي ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية إجازة العيد إلى ١٥١حالة تمت إزالتها وإيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها من قبل الوحدات المحلية والزراعة، وتحت إشراف ومتابعة وحدة المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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