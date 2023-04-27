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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناجحة ومثمرة .. الكشف عن نتائج زيارة لافرف لواشنطن

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، عن نتائج زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى نيويورك هذا الأسبوع ضمن فعاليات لمجلس الأمن والتي وصفها بأنها "مثمرة" مشيرا إلى أنه لم يواجه هو أو الوفد المرافق له أي عزلة.

وأوضح أنتونوف في تصريحات صحفية إن "الأمريكيين أرادوا ترتيب أجواء استقبال باردة لوزيرنا، لكن بالطبع لا مجال للحديث عن أي عزلة للوزير أو الوفد الروسي، ويمكنني القول إن الفعاليات كانت رائعة وناجحة ومثمرة".

وفي نفس السياق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، في وقت سابق، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسيء لوضعها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، من خلال تقييد إصدار التأشيرات للدبلوماسيين والوفود والصحفيين الروس.

وقال جاتيلوف، خلال مؤتمر صحفي مع رابطة الصحفيين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة: "الولايات المتحدة تسيء استغلال وضعها بشكل صارخ كدولة مضيفة للأمم المتحدة. ربما سمعتم أن مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام الروسية، وصحفيين مثلكم، تم رفض منحهم تأشيرات دخول أمريكية لمرافقة وزير الخارجية إلى نيويورك كجزء من وفده الرسمي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها الولايات المتحدة مشاركة المندوبين الرسميين الروس في اجتماعات الأمم المتحدة، رغم أن هذا لا يُفترض أن يحدث".

وتابع جاتيلوف: "كما قال وزير خارجيتنا في نيويورك قبل يومين، فإن النهج المتعدد الأطراف الحقيقي في شكله الحالي يتطلب تعديلات داخل الأمم المتحدة نفسها لتطوير هيكل متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية"، مشيرا إلى أنه من الضروري تسريع إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال زيادة تمثيل دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومن جهته، استنكر لافروف رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لصحفيين روس كان يُفترض أن يرافقوه إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتغطية فعاليات لمجلس الأمن، في إطار رئاسة روسيا له خلال الشهر الجاري.
وقال لافروف للصحفيين، الأحد الماضي، إن "الولايات المتحدة أقدمت على خطوة حمقاء تكشف قيمة تعهداتها بشأن حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وما إلى ذلك".

ووصل لافروف، الاثنين الماضي، إلى نيويورك حيث ترأس في الفترة من 24 إلى 25  أبريل الجاري، اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتقى أيضًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن لافروف، ناقش خلال لقائه مع جوتيريش، الوضع في أوكرانيا وما حولها، والوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، وكذلك التعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.

سيرجي لافروف

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