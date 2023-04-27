مخاوف من تواجد مجموعة فاغنر بجبهات القتال في السودان

مع دعوات وقف إطلاق النار في السودان والهدنة التي تدوم إلا قليلا تصاعدت مخاوف من دخول مجموعة فاجنر العسكرية الروسية على خط الصراع في السودان .

وعرضت قناة العربية الأخبارية تقريرا ذكر فيه رد البرهان رئيس القوات المسلحة السودانية خلال مداخلة هاتفيه بقناة العربية أن لديه شك بذلك لكنه يتحرى من هذه المعلومات .

وتابع التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر عن قلقلهم من وجود محتمل لمرتزقة فاجنر ومقابل القلق الأمريكي تجاهل تام من وزير الخارجية الروسية لافروف أعتبر ان التعامل مع فاجنر من قبل الدول العربية أمر داخلي بالدول العربية .