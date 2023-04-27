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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية تطوير وإدارة ميناء جرجوب

مراسم التوقيع
مراسم التوقيع

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل مراسم توقيع اتفاقية الشروط و الأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجيستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح  وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية و شركة جولدن وينجز احدي الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار في الخدمات و الأنشطة اللوجستية.

صرح وزير النقل  بأن هذا التوقيع يدخل ضمن عقد التزام بناء و تطوير البنية الفوقية و صيانة و تشغيل و إعادة تسليم محطة غلال و منطقة لوجستية و صناعية متكاملة بميناء جرجوب البحرى حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 500 الف م2 و رصيف بعمق 17  متر وطول 500 متر من اجمالي 7000 متر  ارصفة تجارية بالميناء  لاستقبال اكبر سفن الصب الجاف و الغلال تحديدا.

ولفت إلى أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة علي مستوي الجمهورية حيث تعتبر المنطقة متخصصة في تداول الغلال بالإضافة الي منطقة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الاعلاف و الزيوت و الصناعات الغذائية المختلفة.

وأضاف أن المشروع يهدف الي خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح و إقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل و يأتي المشروع ضمن خطة وزارة النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشاؤها  تمهيدا لربطها حتي مدينة السلوم كما يخدمها  الطريق الدولي الساحلي الجاري تطويره من بورسعيد حتي مدينة السلوم بطول 800 كم والذي يعتبر الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

كما أكد وزير النقل على هامش فعاليات التوقيع على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأضاف أن الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية  إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، ، مضيفا ان  أربعة من أكبر خمس  خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانى المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرا  الى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.
 

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