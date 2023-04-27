الحالة المرورية اليوم الخميس27 أبريل 2023

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية الحالة المرورية بأهم ميادين وشوارع القاهرة الكبرى عبر خرائط جوجل .

وعرضت عبر الشاشة الطرق التي تم تطويرها وانجازها والتي ساعدت بشكل كبير على السيولة المرورية في معظم الطرق ومداخل ومخارج المدن ومن أهمها تطوير محور 26 يوليو والذي ساعد بشكل كبير على إحداث سيولة مرورية كبيرة للمتجهين والقادمين من وإلى 6 اكتوبر وذلك بعد افتتاح التوسعات الحديثة لانه اصبح 6 حارات بعد عمليات التطوير.

بالإضافة إلى أن كوبري أكتوبر يتمتع بسيولة مرورية وطريق صلاح سالم أيضا ؛ أما بالنسبة لشارع الهرم فيوجد به بعض الكثافات بسبب غلق الطريق في الاتجاهين وبعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة، وصولا إلى ميدان النهضة وحتى بولاق وإمبابه؛ ومحور صفط به كثافات مرورية تزداد باتجاه جامعة القاهرة بداية من محطة المريوطية وحتى الطالبية ؛ وبالنسبة للمتجهين للدائري فالطريق مغلق وهناك طريق إجباري ناحية نفق حازم حسن أو محور روض الفرج.

وطالب بعدم زيادة السرعة اثناء القيادة حتى لا تؤدي إلى وقوع حوادث ؛ منوهة الى ان رقم إغاثة الطرق هو 012‪2111‪0000