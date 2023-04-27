جامعة بنها تنجح في محو أمية 9 ألاف شخصا خلال عام

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ان مبادرة محو الأمية من المبادرات الهامة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا ، ومن هذا المنطق فقد حرصت كليات الجامعة على المشاركة بفعالية فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلى.

واشار رئيس جامعة بنها الى ، أنه تم محو أمية 1943 شخصا، فى دورة يناير 2023، وبإجمالي ما يقرب 9000 أمي خلال العام السابق، وهذا تأكيد على استغلال إمكانات الجامعة والاستفادة من قدراتها في محو الأمية وتعليم الكبار، وهذا يأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية"، تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".



واضاف أن جامعة بنها كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك إيمانا بدور جامعة بنها وكلياتها ومراكزها البحثية في المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري.



وتابع أن الجامعة تتولى تنفيذ المشروع وذلك من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة بإشراف المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.