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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأصفر يتلألأ في القليوبية..صدى البلد يشارك المزارعين فرحة حصاد القمح|شاهد

حصاد القمح
حصاد القمح

بدأت محافظة القليوبية فى حصاد وتوريد محصول القمح أو ما يسمى " الذهب الأصفر" ، حيث تعد محافظة القليوبية من أول المحافظات فى توريد القمح للصوامع والشون المنتشرة على مستوى المحافظة.

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حصاد 12450 فدان قمح بمزارع القليوبية منذ بداية الموسم

من ناحيته شارك موقع صدى البلد الإخبارى احتفال مزارعي القليوبية بدء موسم الحصاد داخل أحد الحقول بمركز طوخ حيث تبدأ أعمال الحصاد مبكرا تمهيدا لتوريد القمح بعد تعبئته الى الصوامع والشون.


من جانبه أكد المهندس رجب الشحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه هناك اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح باعتباره عاما استثنائيا حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين لحثهم على توريد القمح بالحقول بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، اعتمادا على زراعة التقاوى المعتمدة وتنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة.

 

لجان من التموين والزراعة لإستلام القمح

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة من التموين والزراعة والصادرات للمرور على الشون والهناجر والبناكر وتعقيمها قبل موسم التوريد الذي يشهد إقبالا من المزارعين حتى الآن، مشيرا إلى ان المحصول هذا العام مبشر بالخير ومن المتوقع زيادة إنتاجية الفدان من الى 25 أردب للفدان الواحد مما يعود بالفائدة على المزارعين كما يتم سداد مستحقات (الموردين - المزارعين) خلال 48 ساعة من التوريد.

انتظام العمل في توريد القمح بالصوامع والشون

من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم توريد 4 آلاف طن قمح منذ بداية الموسم للشون والصوامع حتى الآن، مؤكدًا تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من القمح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.


وأضاف المحافظ أن هيئة سلامة الغذاء وفرت هذا العام جهازًا إلكترونيًا لتقدير نسبة الرطوبة والتي لابد ألا تزيد على 14%، ويتم احتساب درجة النتيجة خلال 30 ثانية فقط مما يسهل على اللجنة القيام بأعمالها والتسهيل على المزارعين.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

ووجه رؤساء المراكز والمدن واللجان المشكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن التوريد، مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين، بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين ، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بموسم التوريد.

زراعة 40 ألف فدان بمحصول القمح هذا العام

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة 40841 فدانًا تم حصاد 18800 فدان، ودراسة حوالي 8400 فدان حيث بلغت المساحة المنزرعة لمركز بنها  11113 فدانًا وتم حصاد 4500 فدان فى حين تبلغ المساحة المنزرعة قمح بمدينة كفر شكر 1776 وتم حصاد 900 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة طوخ 10582 فدانًا وتم حصاد 5200  فدان، كما تبلغ المساحة المنزرعة لمدينة قليوب 4894 فدانًا وتم حصاد 2000 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بمدينة القناطر الخيرية 3031 فدانًا، وتم حصاد 1800 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة لمدينة شبين القناطر 7581 فدانًا وتم حصاد 3500 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح لمدينة الخانكة 1864 فدانًا وتم حصاد 900 فدان.

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القليوبية محافظة القليوبية وزارة الزراعة الذهب الاصفر توريد محصول القمح

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