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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق النسخة العالمية من سلسلة هواتف Vivo X90 بهذا السعر

Vivo X90
Vivo X90

أطلقت شركة فيفو Vivo، سلسلة هواتف Vivo X90 في الصين في شهر نوفمبر الماضي، واليوم طرحت الشركة الصينية هواتفها الجديدة في أول سوق عالمي لها، حيث ظهرت لأول مرة في أسواق الهند بدءا من اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي طراز فيفو المتميز Vivo X90 Pro، في الأسواق الهندية بتكوين واحد فقط بسعة 12 رام + 256 جيجابايت باللون الأسود الأسطوري، مقابل سعر حوالى 1035 دولار أمريكي (أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري).

 

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ويتوفر إصدار Vivo X90، في لونين هما الأسود والأزرق، مع خيارين للذاكرة بسعة 8 رام + 256 جيجابايت و 12 رام + 256 جيجابايت، مقابل سعر730 دولار (أي ما يعادل 22500 ألف جنيه مصري)، أو 780 دولار (أي ما يعادل 24130 ألف جنيه مصري) على التوالي.

وسيتم بيع كلا الهاتفين الذكيين من خلال موقع الويب الرسمي لشركة فيفو بالهند، ومتجر Flipkart، ومتاجر البيع بالتجزئة في الهند، وسيكون الهاتفين متاحان للحجز المسبق بدءا من اليوم، بينما تبدأ المبيعات الرسمية في 5 مايو المقبل.

مواصفات هاتف Vivo X90


يأتي هاتف Vivo X90، بشاشة منحنية كبيرة الحجم من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة وبدقة QHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تنتج الشاشة ألوانا 10 بت وتنتج سطوعا يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

ويتمتع هاتف فيفو Vivo X90، بكاميرا رئيسية تضم مستشعرا بدقة 50 ميجابكسل من إنتاج شركة سوني بدقة IMX866 مع فتحة عدسة f / 1.75 تدعم التثبيت البصري OIS، متصلة بوحدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر من نوع سوني IMX663، ووحدة ثانية من نوع IMX663 بدقة 12 ميجابكسل تستخدم لأغراض التقريب تدعم التقريب البصري 2x.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200.

ويحزم هاتف Vivo X90، على بطارية بسعة 4810 مللي أمبير في الساعة، يدعم شحن لاسلكي خارق بقدرة 120 وات، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم OriginOS 3، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

هاتف Vivo X90

مواصفات هاتف Vivo X90 Pro

يتميز هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بشاشة كبيرة منحنية من نوع LTPO4 AMOLED، بقياس 6.78 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

وتستخدم الشاشة نظام PWM عالي التردد 1440 هرتز، يبلغ ذروته 1800 شمعة تتم معايرة الشاشة المنحنية المزدوجة في المصنع وتدعم تقنية Dolby Vision.

ويعمل هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9200، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و 512 جيجابايت، من نوع UFS 4.0.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo X90 Pro، على بطارية بقوة 4870 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، تدعى فيفو أن تقنية الشحن يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 8 دقيقة.

وجاء هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تضم مستشعر قوى بدقة 50 ميجابكسل من إنتاج شركة سوني من نوع IMX989 الرئيسي مقاس 1 بوصة بفتحة f / 1.75 واسعة على غرار طراز Pro +، متصل بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة صورية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويتميز هاتف فيفو Vivo X90 Pro، بشريحة V2 ISP الداخلية من فيفو لمعالجة الصور ولقطات الإضاءة المنخفضة المحسّنة، وهو  يتيح أوضاعا مثل صورة Zeiss Cine-fare، ووضع الرياضة الليلية، وتأثير Miniature، و Astro المحمول، والفيديو الليلي عالي الاستشعار بدقة 4K والفيديو الليلي HDR، ويمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

Vivo X90 Pro
فيفو Vivo X90 سلسلة Vivo X90 Vivo X90 Pro هاتف Vivo X90 مواصفات Vivo X90 Pro

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