التحقيق مع الشاب المتهم بعمل حركات استعراضية بسيارته في النزهة

باشرت النيابة العامة التحقيق مع الشاب المتهم بعمل حركات استعراضية بالسيارة قيادته بالقاهرة حيث وجهت له تهمه تعريض حياة المواطنين بالشارع للخطر .

تفاصيل استعراض شاب بسيارته في القاهرة

وكانت أجهزة الأمن في القاهرة قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، معرضاً سلامته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد السيارة وضبط قائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.