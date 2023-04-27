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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يتوعد بالرد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من عدة دول أوروبية

مقر الرئاسة الروسية
مقر الرئاسة الروسية "الكرملين"

قال الكرملين اليوم الخميس، إن العلاقات مع الدول الأوروبية عند أدنى مستوى ممكن وإن كل موجة من طرد الدبلوماسيين الروس تقلص المجال المتاح أمام الدبلوماسية وسيتم الرد عليها بالمثل.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية ، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن السويد طردت خمسة دبلوماسيين روس لقيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية "السويد استدعت السفير الروسي، وأبلغته أنه طُلب من خمسة موظفين بالسفارة مغادرة البلاد نتيجة أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بالوضع الحالي"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وطردت السويد ثلاثة دبلوماسيين روس في أبريل من العام الماضي في أعقاب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت النرويج إنها طردت 15 مسؤولاً في السفارة الروسية قالت وزارة الخارجية إنهم ضباط استخبارات يعملون تحت غطاء مناصب دبلوماسية ، في أحدث طرد من هذا القبيل من قبل دولة غربية منذ أندلاع الحرب بين موسكو وأوكرانيا.

وطردت مولدوفا دبلوماسيين لروسيا خلال الأيام الماضية، وردت موسكو بالمثل.

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