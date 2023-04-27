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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحرمان عامين.. ننشر عقوبات السوبر المصري حال انسحاب الزمالك أمام الأهلي

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

طالب العديد من رموز نادي الزمالك، إدارة الفريق الأبيض بتنفيذ تهديدها والانسحاب من بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، المقرر إقامتها يوم 5 مايو القادم فى الإمارات.

مجلس إدارة نادي الزمالك لم يصدر حتى هذه اللحظة أي قرارات رسمية بشأن انسحاب الفارس الأبيض من مباراة السوبر المصري.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 5 مايو المقبل في مباراة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويخوض فريق الزمالك بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطل الدوري الممتاز فيما يتواجد النادي الأهلي طرفا باعتباره بطل كأس مصر. 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافس الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي منافس الزمالك من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.

كما توج الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي 2021/2022 واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي حل ثالثا.

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عقوبات الانسحاب من السوبر 

في حال صدور قرار من جانب نادي الزمالك بتضمنرالانسحاب من مباراة السوبر المصري سوف يتم تطبيق عقوبة الانسحاب من مسابقة كأس السوبر المصري غرامة مالية مليون جنيه وحرمان عامين من المشاركة.

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حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر المصري 

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة انسحاب الزمالك من لقاء السوبر المقرر إقامته أمام الأهلي يوم 5 مايو الشهر المقبل.

وقال شوبير، خلال تصريحاته في برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على فضائية “أون تايم سبورتس 1”: "على مسئوليتي الشخصية موقف كهربا من المشاركة أو عدمها لن يؤثر على إقامة لقاء السوبر، أو انسحاب أحد طرفي المباراة “الأهلي والزمالك”.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم الوحيد الذي بيده قرار إيقاف أو استمرار مشاركة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وتابع: “ليس لأحد الأحقية لقول فلان يشارك أو لا، والتحريض على افتعال الأزمات أمر خاطئ في الكرة المصرية”.

وأكمل: “الحكم بإيقاف كهربا او الرد على العقوبة بعد مباراة السوبر هو قرار اتحاد الكرة، حتى إذا قرر اتحاد الكرة عقد جلسة للحكم يستطيع الأهلي وقتها أن يطلب التأجيل”.

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تغلب على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه سيف الدين الجزيري.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة. 

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