خلع ملابسه العلوية.. الداخلية تكشف تفاصيل مضايقة سائحة في ميدان التحرير

واقعة ميدان التحرير.. باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيق مع 3 شباب لاتهامهم بمضايقة سائحة أثناء سيرها في ميدان التحرير بالقاهرة.

أمن القاهرة يكشف ملابسات مضايقة سائحة في ميدان التحرير

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها في ميدان التحرير بالقاهرة.

بالفحص والتعامل الفنى وتتبع خط السير، تمكنت أجهزة أمن القاهرة تحديد مرتكبى واقعة مضايقة سائحة في ميدان التحرير، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج.

تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة مضايقة السائحة في ميدان التحرير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.