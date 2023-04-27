طلب نقل خبرات مصر في مكافحة الإرهاب.. أبرز تصريحات السيسي و مستشار النمسا|فيديو

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و مستشار النمسا كارل نيهامر، مؤتمرًا صحفيًا، منذ قليل، وتحدثا عن أهم الموضوعات التى تناقشا فيها، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز التصريحات.

السيسي : العلاقات مع النمسا مستقرة منذ أكثر من 150 عاما

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والترحيب، بأول زيارة رسمية لـ مستشار النمسا كارل نيهامر، لـ مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى بحضور مستشار النمسا كارل نيهامر، بقصر الاتحادية، أن العلاقات مع النمسا مستقرة منذ أكثر من 150 سنة، وأن العلاقات مبنية على التقدير و الاحترام المتبادل.



الرئيس السيسي: تنسيق مستمر مع النمسا كشركاء وأصدقاء تجاه مختلف التحديات





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتفاق مع مستشار النمسا على ترسيخ وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا، "لقائي اليوم مع مستشار النمسا فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، “تطرقت مع مستشار النمسا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة والأوضاع الراهنة بالسودان، واتفقنا على تكثيف الحوار بين بلدينا، فى ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بمؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا كارل نيهامر، على أن حجم التفاهم المشترك بينه ومستشار النمسا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.



مستشار النمسا: لقاء السيسي أهتم بالجانب الاقتصادي وتوقيع مذكرات تفاهم





أكد مستشار النمسا كارل نيهامر، أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة، وأن مصر و النمسا بينهما علاقات تعاون وثيقة في الكثير من المجالات الاقتصادية و الثقافية.



وأضاف مستشار النمسا، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أن لقاء اليوم كان لـ التركيز على الجانب الاقتصادي، وتوقيع مذكرات تفاهم بين مصر والجانب النمساوي.

مستشار النمسا: تطور في النقل الجوي مع مصر ونعمل لصالح الشعبين





أكد مستشار النمسا كارل نيهامر، أن مصر تعتبر مقصدا أساسيا للسائحين من النمسا ويزور النمساويون مصر في الإجازات .

وقال كارل نيهامر في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، :" شهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي بين البلدين ".

وأضاف كارل نيهامر:" تطرقنا للحديث عن مكافحة الإرهاب ونحتاج إلى خبرات مصر في هذا الصدد حيث تصدت مصر للكثير من الهجمات الإرهابية في فترة من الفترات ".

مستشار النمسا يطلب من السيسي نقل خبرات مصر في مكافحة الإرهاب لبلاده





قال مستشار النمسا كارل نيهامر، إن مصر لديها باع كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن النمسا تحتاج إلى خبرات مصر فى هذا المجال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، “ننسق مسألة طلبات اللجوء والهجرة”، لافتا إلى أن الهجرة مسألة تتعلق بمستقبل أوروبا، معقبا “تحدثنا حول هذا الأمر وأن تكون هناك هجرة منظمة وأن يكون هناك منظمات شرعية فى سوق العمل الأوروبي كإيدي عاملة واستقبالها فى أوروبا”.